Quando un bimbo non arriva | le cose da sapere

“Mamma - mi fa male il collo Quando faccio lo shampoo” - il bimbo ha un tumore rarissimo : A McKenzie John, di Swansea in Galles, è stato diagnosticato un tumore rinofaringeo. I primi sintomi mentre faceva la doccia a novembre. Ora è in chemioterapia. "È molto difficile per un bambino di otto anni affrontare qualcosa del genere, ma lui è sempre di buon umore" dice la mamma.Continua a leggere

La lotta di Marie per il suo bimbo autistico : Quando mi sono accorta di Thomas - mi credevano pazza : Si chiama Marie Helene Benedetti ed ogni giorno lotta e combatte per suo figlio Thomas che ha scoperto essere autistico da qualche tempo. La sua è una battaglia affinché non le vengano negati i propri diritti. Le sue difficoltà sono tante: economiche per i continui viaggi per le terapie, ma anche logistiche ed organizzative. Questo il suo racconto."L'autismo è una condizione molto difficile da accettare per un genitore e vi racconterò la nostra ...