Privacy | Google sotto indagine in Irlanda per violazione del Gdpr

Effetto Gdpr - Google investe 10 milioni in Europa per progetti sulla Privacy : Quartier generale di Google e YouTube a Mountain View in California. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Google ha annunciato durante la scorsa conferenza I/O per gli sviluppatori, l’intenzione di creare un hub globale per lo sviluppo di soluzioni di privacy in Europa. Questa settimana verrà quindi inaugurato a Monaco di Baviera il Google Safety Engineering Center (Gsec), che fungerà da fulcro per lo sviluppo della privacy grazie a un ...