Più pacchi fai | più punti ottieni | Amazon trasforma il lavoro in un videogame

(Di giovedì 23 maggio 2019) (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Per aumentare la produttività dei suoi dipendenti impiegati nella logistica,ha deciso di usare dei videogiochi in cui i lavoratori sono messi in competizione tra loro. Secondo quanto riporta il Washington Post, in alcuni magazzini americani il colosso dell’ecommerce avrebbe installato degli schermi appena al di sopra o nei pressi delle postazioni dei dipendenti su cui questi possono vedere l’avanzamento del loroto in diverse operazioni all’interno di semplici. In sostanza, mentre gli addetti impacchettano oggetti o smistanosui rulli trasportatori, le loro azioni vengono tradotte sugli schermi in mattoncini che si accumulano per costruire un castello, in macchinine che gareggiano all’interno di un circuito e così via. Inutile dire che vincere o perdere le sfide in questi giochi dipende dalla velocità con cui i ...

