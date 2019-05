No 6 Collaborations Project è il nuovo EP di Ed Sheeran | solo duetti per la prossima

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'annuncio delEP di Edarriva a sorpresa. Dopo Cross me, che sarà ilsingolo dopo la collaborazione con Justin Bieber, il cantautore di Halifax ha deciso per una nuova pubblicazione nella quale sarà contenuto anche I don't care. Già ufficiale anche la data d'uscita, prevista per il 12 luglio, ma l'EP sarà già disponibile per i pre-order a cominciare dal 24 maggio così come dichiarato nel post che ha contenuto l'annuncio di Ed, arrivato a qualche giorno da quello per Cross me. Queste le sue parole per presentare ilprogetto che segue il filone di No. 5, rilasciato prima del grande successo mondiale arrivato nel 2011."Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio ...

