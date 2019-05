Nella terra dei migranti

Roland Garros 2019 : Marco Cecchinato - ritorno Nella terra dell’impresa per confermare i progressi : Marius Copil, Marco Trungelliti, Pablo Carreno Busta, David Goffin, Novak Djokovic. Nel 2018 questi sono stati i cinque avversari sconfitti da Marco Cecchinato nella sua corsa verso la semifinale del Roland Garros, un traguardo che in casa italiana non si vedeva da quarant’anni, quando Corrado Barazzutti raccolse un solo game contro Sua Maestà del rosso di allora, Bjorn Borg. Dal 2018 al 2019, tanto è cambiato nella vita del siciliano, che ...

Giro d’Italia 2019 - Domenico Pozzovivo è partito Nella quinta tappa Frascati-Terracina! : Domenico Pozzovivo ha preso il via nella quinta tappa del Giro d’Italia da Frascati a Terracina. Il lucano era caduto nella giornata di ieri e si era immediatamente sottoposto ad esami di accertamento per verificare in particolare le condizioni del polso, piuttosto dolorante. Per fortuna non sono state riscontrate delusioni e dunque Pozzovivo è partito oggi senza problemi. Ovviamente la condizione non è ottimale e il 36enne di Policoro ...

La terra trema ancora nel Centro Italia : scossa di magnitudo 3.1 Nella notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a Castelsantangelo Sul Nera la scorsa notte e avvertita dalla popolazione.Continua a leggere

Un asteroide ha distrutto Manhattan - Nella simulazione la Terra è stata colpita : Non siamo pronti. Nel caso in cui un asteroide potenzialmente distruttivo dovesse malauguratamente incrociare l'orbita terrestre non saremo in grado di far nulla per evitare lo schianto . Ne è la ...

Libia - l’allarme dell’Unhcr : nel 2019 una persona su tre è morta Nella rotta del Mediterraneo : “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. Una fuga ...

Durante la Giornata Mondiale della Terra 17.000 giocatori di Pokémon GO ed Ingress si sono riuniti per raccogliere 145 tonNellate di rifiuti : 17.000 persone che giocano a Pokémon GO ed Ingress, si sono riuniti per aiutare Niantic a raccogliere 145 tonnellate di rifiuti in tutto il mondo per celebrare la Giornata Mondiale della Terra che si è tenuta il 22 aprile scorso.Come riportano i colleghi di Eurogamer, in totale le persone coinvolte che provenivano da 41 diversi paesi hanno accumulato 41.000 ore per pulire le proprie città. Mentre le organizzazioni non governative e gli enti di ...

GF - puntata odierna : Interrante Nella casa - nuova lettera per la Rutelli : Oggi 6 maggio in prima serata su canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Stando alle anticipazioni fornite dalla stessa conduttrice durante l'ultima puntata di Domenica Live, molti saranno i temi toccati nella diretta tv di questa sera, come ad esempi,o una nuova lettera indirizzata a Serena Rutelli da ...

Grande Fratello - Daniele Interrante pronto ad entrare Nella casa : "Sarò una bomba ad orologeria” : L’ex tronista varcherà la famosa porta rossa per confrontarsi con Guendalina Canella e Francesca De Andrè.

Compra scarpe su internet Ma Nella scatola c'è solo terra : Aveva ordinato su internet due paia di costose scarpe pensando di aver fatto un affare, ma a casa gli sono arrivati due sacchi di terriccio da giardino. Questa la singolare esperienza capitata a \...

Grande Fratello - Dal Moro contro Barbara D'Urso - Nella Casa potrebbe entrare Interrante : Il concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro si è sfogato con Gianmarco Onestini per il modo, a suo avviso sbagliato, in cui si è comportata Barbara D'Urso e tutta la produzione del programma nei suoi confronti. Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello infatti la conduttrice lo ha ripreso per delle sue espressioni usate nei confronti di un altro concorrente della Casa, Christian Imparato. Durante un litigio per delle uova, ...

La sfida del Pd Nella terra di Gomorra : La campagna elettorale per le europee al Sud del Partito democratico passa da uno svincolo significativo: Casal di Principe. Nicola Zingaretti, sarà tra poche ore nel comune casertano con l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, capolista alle europee nella circoscrizione meridionale. Una tappa simbolica.Tappa che servirà anche a dare sostegno a Renato Natale, sindaco del paese, per ricucire dopo una frase di Walter ...

Motor Valley Fest - il primo festival diffuso Nella “terra dei motori” : Si accendono i Motori ed i riflettori sulla prima edizione del Motor Valley Fest, il primo Festival diffuso del’ Emilia Romagna, la “terra dei Motori” Grande attesa per la prima edizione di Motor Valley Fest, il Festival diffuso che dal 16 al 19 maggio prossimi, sarà protagonista a Modena. Una città che con tutto il territorio provinciale si sta organizzando per accogliere visitatori e turisti e lo sta facendo forte ...

Meteo - Nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia : Sicilia in ginocchio - è emergenza [LIVE] : Meteo – nella Giornata della Terra in cui si celebra la Pasquetta tipicamente italiana, l’Italia è investita da una violenta tempesta di scirocco che soffia impetuoso con raffiche che al momento hanno raggiunto 132km/h a Termini Imerese, 114km/h a Falcone, 113km/h a Pantelleria, 111km/h a Bagheria, 100km/h a Trapani, Marineo e Pace del Mela, 92km/h a San Saba, 87km/h a Messina, 85km/h a Brolo, 82km/h a Villagrazia di Palermo. Lo ...

Il Signore degli Anelli : Viaggi Nella terra di mezzo : Il Signore degli Anelli: Viaggi nella terra di mezzo è un gioco da tavolo cooperativo per 1-5 Giocatori, durante una partita i giocatori formeranno un gruppo che intraprenderà una pericolosa avventura, il tutto ambientato nel magico universo di J.R.R Tolkien. Nel corso dei loro Viaggi affronteranno nemici potenti, scopriranno tesori perduti o conoscenze dimenticate, e le loro abilità diventeranno sempre più grandi e complesse. Ogni ...