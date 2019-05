Michele Bravi | Non sono sparito | sono solo rimasto in silenzio

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Luana Rosatoha rotto ildietro cui si è trincerato dopo la tragedia dello scorso novembre e ha raccontato il suo percorso di ripresa e la nuova visione della realtà Lo scorso novembre ècoinvolto in un incidente in cui ha perso la vita una donna e, da quel giorno,in. Dopo mesi in cui ha deciso di rifugiarsi tra le persone care e di iniziare una terapia per riprendersi dallo choc,ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato le difficoltà incontrate dopo quel tragico evento. “Il rispetto per questa tragedia mi ha portato al. Tornare a parlare è strano: questa non èla mia storia – ha esordito il giovane cantante, che ha scelto di non cercare un significato a quello che è successo - . Non minemmeno mai chiesto perché è successo a me. È una visione ...

michele_bravi : Una chiacchierata difficile che rompe il silenzio di Michele. Volevamo ringraziare @ChiaraMaff per l'empatia e la d… - ChiaraMaff : Ci sono storie e ci sono pezzi di vita. Ringrazio di cuore ?@michele_bravi? per la fiducia e per aver scelto di rom… - Corriere : Michele Bravi: «L’incidente, poi il buio. Ho vissuto mesi in silenzio» -