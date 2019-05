Matteo Salvini | Nando Pagnoncelli e i sondaggi | Perché mi ricorda Matteo

Silvia Sardone è il clone biondo di Matteo Salvini : La candidata leghista alle Europee è la copia social del "Capitano": post ossessivi contro gli immigrati, selfie con il cibo, uso massiccio di Facebook. Ma anche il secondo in classifica tra le possibili new entry europee Dino Giarrusso regala non poche perle Chi è il più renziano tra i renziani? C'è un modo per scoprirlo" Giorgia Meloni è diventata lady rabbia " Simone Pillon tra gaffe e vittimismo è il nuovo idolo di Facebook"

Matteo Salvini : Non chiederò poltrone in più dopo il 26 maggio - ma pretendo la flat tax : Matteo Salvini commenta lo scenario previsto dopo il voto del 26 maggio: "Se la Lega sarà il primo partito in Italia non chiedo mezza poltrona in più, c’è un contratto", assicura il ministro dell'Interno, sottolineando che però dovranno essere concordate le priorità dell'agenda, che vede la flat tax al primo posto.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è scontro sull'abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare

Matteo Salvini e il «bacione» con Francesca contro le voci di crisi : «Francesca Verdini ha lasciato Matteo ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la voce da Forza Italia : "Lui perde voti - lei un partitino. Cosa faranno" : Basta aspettare il 27 maggio, e Matteo Salvini e Giorgia Meloni torneranno a più miti consigli. Ne è convinto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, vicepresidente di Forza Italia e candidato capolista alle Europee, che sul Giornale dà la sua lettura della presunta crisi di consenso del

"Un torto a Falcone". Matteo Salvini replica alle polemiche di Claudio Fava : “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ‘Radio anch’io’ sulle polemiche delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci.“Io faccio il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e con tutto il rispetto per ...

Io abolirei l’abuso d’ufficio - blocca i sindaci! Ecco la proposta di Matteo Salvini : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta lancia una nuova proposta in tema di giustizia: "Toglierei l'abuso d'ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati".

Matteo Salvini chiarisce : "Io e Francesca stiamo ancora insieme" : Marina Lanzone Il leader leghista smentisce la rottura tra lui e la figlia di Verdini in un'intervista a Rai Radio1 e con un post su Instagram. "Ne ho sentite tante sul mio conto ma questa mi mancava" A quanto pare erano solo voci di corridoio: tra Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini va tutto a gonfie vele. A specificarlo è lo stesso vice-premier, che è intervenuto oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Se ci siamo ...

Matteo Salvini - il vescovo di Ventimiglia si ribella al Papa : "Sugli sbarchi ha ragione il ministro" : Sull' immigrazione ha ragione Salvini». Mentre tra i vescovi si è accesa una gara di tirassegno contro il leader della Lega, nella Chiesa si alza una voce in difesa del ministro dell' Interno. È quella di monsignor Antonio Suetta, vescovo di Sanremo e Ventimiglia, territorio che spesso ha dovuto aff

Tagadà - Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini sull'immigrazione : "Menzogne" : "La menzogna è un mezzo usato dalle persone che sono al governo per non rispondere ai problemi degli italiani". Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commenta a Tagadà le politiche di Matteo Salvini sull'immigrazione e i numeri e le promesse snocciolate su rimpatri e irregolari. "Da 600mila a

Matteo Salvini gelato da Giorgetti : "Decreto sicurezza - oggi niente CdM". Il sospetto su Conte : "Sto tornando a Roma per questo". Fulmine a ciel sereno per Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo una mattinata a Bari, si dice fiducioso per l'approvazione-lampo del Decreto sicurezza Bis, stoppato lunedì sera in un tesissimo CdM e modificato in corsa ieri al Viminale. Si parla di una riunione

Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni : “Io e Francesca Verdini non ci siamo lasciati”. E pubblica una foto romantica insieme : “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!” e una foto di loro due insieme con lei che gli dà un bacio sulla guancia. Così il vicepremier Matteo Salvini ha voluto smentire con un post sui social l’indiscrezione secondo cui era finita la sua storia d’amore con Francesca Verdini, 28enne figlia del politico di Forza Italia Denis Verdini. Attualità ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Elezioni europee - Matteo Salvini punta al 30 per cento" : "Matteo Salvini conta di raggiungere il 30 per cento alle elezioni europee". Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'Istituto di sondaggi Euromedia Research, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta così l'intervista appena rilasciata dal leader della Lega Salvini: "Vuol dire che vuo