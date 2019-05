Lotta greco-romana | Ranking Series Sassari 2019 | Nikoloz Kakhelashvili trionfa nei -97

Amministrative : a Gela si profila balLottaggio tra Greco e candidato Lega : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Si profila il ballottaggio a Gela (Caltanissetta) tra il candidato sindaco Lucio Greco (per ora al 36 per cento) appoggiato da liste civiche, vicine a Pd e Forza Italia, e il leghista Giuseppe Spata (al 31 per cento). Al terzo posto, al momento, con circa il 15 per cen

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini conquista il bronzo nei -97 kg! : Gli Europei di Lotta si chiudono come meglio non avrebbero potuto per l’Italia: nella categoria olimpica dei -97 kg della greco-romana Daigoro Timoncini batte ai punti per 2-1 il turco Fatih Baskoy e conquista la medaglia di bronzo. L’Italia chiude così la rassegna con un oro nella Lotta libera, un argento nella Lotta femminile, e, appunto, un bronzo nella Lotta greco-romana. Incontro molto equilibrato e poco spettacolare: ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini in finale per il bronzo nei -97 kg : Sesta giornata di gare per gli Europei di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: in programma questa pomeriggio le semifinali delle ultime cinque categorie della greco-romana, che domani assegneranno le medaglie. Dei quattro azzurri in gara stamane, il solo Daigoro Timoncini si è spinto fino al penultimo atto, dove però è stato battuto, mentre non accedono ai ripescaggi Jacopo Sandron, Matteo Maffezzoli e Ignazio Sanfilippo. Domani l’unico ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini in semifinale - Sandron e Maffezzoli sperano nei ripescaggi : Sesta giornata di gare per gli Europei di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: in programma questa mattina le eliminatorie delle ultime cinque categorie della greco-romana, che nel pomeriggio vedranno le semifinali. Dei quattro azzurri in gara, Daigoro Timoncini si giocherà l’ingresso nella finalissima, mentre Jacopo Sandron e Matteo Maffezzoli sperano nei ripescaggi. Definitivamente eliminato invece Ignazio Sanfilippo. Nella categoria ...

Lotta - Europei 2019 : Riccardo Abbrescia e Fabio Parisi sconfitti all’esordio nella greco-romana - ora sperano nel ripescaggio : Cominciano quest’oggi i combattimenti di cinque categorie della greco-romana ai Campionati Europei 2019 di Lotta a Bucarest, in Romania. Nei primi turni eliminatori di giornata l’Italia ha schierato due atleti in categorie di peso olimpiche: Fabio Parisi nei -87 kg e Riccardo Abbrescia nei -97 kg. Entrambi sono stati sconfitti all’esordio ed ora dovranno sperare in un eventuale ripescaggio per giocarsi il bronzo nella giornata ...