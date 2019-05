Juanfran saluta l’Atletico Madrid | l’addio ai Colchoneros

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Sono stati anni meravigliosi, i migliori della mia carriera”. Il difensoredice addio all’Atleticoin un evento al Wanda Metropolitano ed in conferenza stampa. “Questi sono i miei ultimi giorni all’Atletico, spero di tornare presto: e’ casa mia. E’ un onore essere considerato una leggenda di questo club ed e’ incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro”, ha detto ancora il difensore 34enne, la decisione del calciatore è stata quella di non rinnovare il contratto. Ha conquistato una coppa del Re (2013), una Liga (2013-14), due Europa League (2011-12 e 2017-18), due Supercoppe europee (2012 e 2018) e una Supercoppa spagnola (2014). Secondo la stampa spagnola potrebbe trasferirsi in Giappone. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Juanfran saluta Atletico, spero tornare Difensore 34enne a Madrid dal 2001, 'vissuto anni meravigliosi' - ansacalciosport : Juanfran saluta Atletico, spero tornare. Difensore 34enne a Madrid dal 2001, 'vissuto anni meravigliosi' | #ANSA - CalcioWeb : #Juanfran saluta l'#AtleticoMadrid: l'addio ai Colchoneros -