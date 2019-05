Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali | prime schermaglie con Primoz Roglic Attenzione a

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Se questo era l’antipasto, chissà cosa ci attende da domani con le portate principali deld’Italia… La Cuneo-Pinerolo, frazione di media montagna, è bastata per frantumare completamente la corsa.ha gareggiato con esperienza, sempre da protagonista ma attento a non spendere più energie del dovuto. Lo Squalo ha punzecchiato. Ha risposto con facilità al primo attacco di Miguel Angel Lopez sul Montoso, per poi lasciare andare il colombiano e lo spagnolo Mike Landa, come ha ammesso il preparatore atletico Paolo Slongo: “Mi ha detto che avrebbe potuto stare con loro, ma non ha voluto“. Evidentemente il sud-americano e l’iberico non fanno così paura in ottica classifica generale ed il siciliano ha reputato non necessario spremersi a fondo per guadagnare una trentina di secondi sugli altri rivali. In vista del GPM è ...

giroditalia : Stage 11 at #Giro d’Italia. Early Italian breakaway before the Australian shot! | Tappa 11 del #Giro d’Italia. Una… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 11 | Tappa 11 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino… - inLOMBARDIA : CICLISMO #inLombardia Sulla scia delle emozioni del Giro d'Italia, ecco per gli appassionati del mondo del ciclismo… -