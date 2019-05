Bucchioni | ‘Fiorentina | Eurnekian ed un compratore segreto interessati’

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) La Fiorentina ha dei potenziali compratori e questa è la prima notizia che il noto giornalista Enzoqualche ora fa ha dato sulle colonne di ''Firenzeviola.it'', ma entriamo nel dettaglio. Fiorentina: due i compratori realmente interessati? I due aspiranti compratori sarebbero l’argentino, ma anche un altro businessman sul quale si sta facendo opera di convincimento e con il quale è in corso una riflessione per trovare una strada ed una soluzione. Tutti lo sanno ma nessuno conferma, il riserbo è totale per paura di far saltare tutto. Stavolta i Della Valle l’hanno capito sul serio che la loro storia con Firenze è chiusa e quindi sono pronti a vendere non per una semplice reazione emotiva, ma in maniera seria e veritiera. Per portare a termine l’operazione si sarebbero attivati tutti, politica compresa, perché c’è di mezzo lo stadio ed il business della cittadella ...

