Zanzare e cimici | rimedi per proteggersi in casa e fuori

(Di mercoledì 22 maggio 2019), a volte scarafaggi e formiche: spesso l’estate risveglia nemici indesiderati di cui di sicuro vogliamo liberarci prima possibile. Le soluzioni possono essere di diverso tipo, naturalmente tanto dipende dal luogo che vogliamo proteggere. Attenzione anche per chi vive in, non solo ai bambini ma anche agli animali domestici, soprattutto i gatti possono avere alcuni problemi se gli strumenti utilizzati sono un po’ invasivi. Così ci sono prodotti specifici per i letti, per le camerette dei più piccoli, o per gli spazi più grandi, come il giardino di. Lampade ad ultravioletti, piccoli adesivi da appiccicare a lettini o passeggini, ma anche un piccolo portachiavi da attaccare alla borsa. Ecco cosa abbiamo trovato per prepararci all’invasione estiva.Leggi anche... Non solo per le vacanze, proteggetevi ...

