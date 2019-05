wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) (Foto: EA) Una bella sorpresa quella della possibilità di sfruttare il download di Thesu pc per unafino alle ore 19 del prossimo 28 maggio. Il regalo è stato preparato proprio da chi detiene i diritti della celeberrima saga basata su una vera e propria simulazione di vita, ossia Electronic Arts. La copia digitaledi The4 sarà una prerogativa degli utenti su computer che potranno procedere al download direttamente dallo shop online Origin, dunque non è una promozione estendibile a chi gioca da console oppure da mobile. Si tratta della versione standard senza dlc ossia senza contenuti scaricabili aggiuntivi, che rimangono dunque a pagamento nel caso. Come fare per scaricare The? Si dovrà accedere dal portale Origin, se non si è registrati è possibile farlo sul momento in modo libero in pochi secondi, visitare la pagina del gioco e ...

VirtusRoma : ?? È Henry 'The Hammer' Sims l'MVP della stagione 2018/2019! ?? Il nostro centrone ha dominato l'area di tutti i par… - loptrcloptr : The Sims 4 è gratis su Origin. L'ho scaricato (OVVIAMENTE, essendo una nerd del cazzo) ma tra pochissimo mi inizia la sessione. CHE GIOIA. - MilanoCitExpo : The Sims 4 per pc gratis per una settimana #DipartimentoInnovazioneTecnologia -