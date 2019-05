Sei volgare Wanda Nara sommersa dalle critiche sul web

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Serena Granato L'influencerè stata fortemente criticata, per una foto che la immortala mentre sfoggia un outfit firmato Elisabetta Franchi La moglie del calciatore Mauro Icardi,, è tornata al centro del gossip per aver ricevuto moltesotto il post contenente una foto che la immortala mentre sfoggia un elegante outfit. L'abito nero indossato dall'influencerè una creazione che porta la firma della stilista Elisabetta Franchi, la quale ha voluto proporre ai suoi follower e agli altri utenti su Instagram il suo outfit, per il qualeha posato da fashion blogger. In moltissimi, tra i follower della stilista, hanno commentato la foto dicon parole alquanto. "La sua volgarità è riuscita a rovinare persino i capolavori della nostra Betty", "indossi un abito di una gran stilista, peccato che non ne sei ...

seinegliocchi : RT @mazzonianna1: Sei talmente volgare che pure la tua camicia bianca è diventata rossa. - EmanuelMannori : RT @mazzonianna1: Sei talmente volgare che pure la tua camicia bianca è diventata rossa. - Geppe42lombardi : RT @fraorangesd10s: @benq_antonio Ma aveva il diritto di asilo richiesto e firmato Da Minniti , sei arrogante e non sai nulla e anche volga… -