Quanto è frequente il carcinoma differenziato della tiroide?

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ilè una neoplasia relativamente rara in assoluto, ma è la piùfra quelle dell’apparato endocrino. Secondo il più recente rapporto dell’Airtum (Associazione Italiana Registri Tumori), le nuove diagnosi di tumoresono state più di 15.000 nel 2017 e si prevede che, entro il 2020, diventerà la seconda neoplasia piùnelle donne, dopo il cancro del seno. Il tumoresi presenta quasi sempre in forma di nodulo e da qui nasce il problema: quasi il 50%popolazione adulta ha noduli, ma solo il 5% di essi è un tumore. Queste cifre danno una chiara idea di quale sia la sfida che il tumorepone ai medici: individuare tempestivamente la neoplasia senza sottoporre i loro assistiti a indagini inutili. Per aiutare a ottimizzare il percorso di diagnosi e cura del...

