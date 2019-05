Arrestato ex allenatore che prometteva ai ragazzi un futuro nel calcio... ma poi li violentava

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dodici anni e sei mesi di reclusione. E' la pena inflitta dal Tribunale di Pisa a Piero Costia, 76 anni, imputato di aver compiuto reiterate violenze sessuali su minori adescandoli con le promesse di unroseo nel mondo del. L'imputato è stato giudicato con rito abbreviato. L'inchiesta è iniziata alla fine del 2016 dopo il decesso di un ragazzo finito sotto un treno mentre fuggiva dopo aver incendiato per vendetta proprio l'automobile di Costia. Secondo la tesi della procura, accolta dal giudice, l'imputato avrebbe compiuto abusi consumati e tentati su almeno setteni tra il 2006 e il 2018, l'anno in cui è stato tratto in arresto ed è finito in carcere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...