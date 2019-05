Mourinho Juventus | conferme dalla Spagna | il portoghese ha deciso

Mourinho nuovo allenatore Juventus?/ 'Repubblica' - 'Mou ha detto no' : i motivi : Mourinho nuovo allenatore Juventus, le ultime notizie: avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo. Il giudizio di Biasin.

Condò : “Mendes sta tentando di portare Mourinho alla Juventus” : Nel corso della trasmissione Tutticonvocati Paolo Condò ha parlato della trattativa, ai limite dell’impossibile, tra Josè Mourinho e la Juventus. In prima persona sarebbe impegnato Mendes, nel tentativo di ricucire i rapporti tra tecnico e CR7. Condò: “Mourinho alla Juventus? Mendes le sta tentando tutte” “Mourinho sta cercando di recuperare il rapporto con Ronaldo, grazie […] More

CLAMOROSO – Mourinho a Torino - lo ‘special one’ si offre alla Juventus : L’emittente TopCalcio 24 riporta della clamorosa notizia di Josè Mourinho a Torino. Mourinho a Torino – Stando a quanto riportato dalla redazione, l’ex allenatore dell’Inter è in uno studio notarile in compagnia di Andrea Agnelli. Seguiranno aggiornamenti su questa pagina… L'articolo CLAMOROSO – Mourinho a Torino, lo ‘special one’ si offre alla Juventus proviene da ForzAzzurri.net.

Mourinho ALLA JUVENTUS?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Mourinho ALLA JUVENTUS?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Sentite Mourinho : “Mai al PSG - è come la Juventus. Se non vinci in Europa….” : Il portale di mercato calciomercato.com ha rimarcato su un’intervista concessa da Josè Mourinho a L’Equipe. Lo special one ha parlato del suo futuro. Mourinho sostiene che anche i più grandi allenatori, così come i club, sono manchevoli di qualcosa se non hanno vinto nulla in campo europeo. Fa riferimento anche alla Juventus che, secondo l’allenatore portoghese, è dietro ai top club europei. Muorinho sul futuro “?Io ...

Juventus - Agnelli avrebbe detto no a Conte e Mourinho : Il futuro della panchina bianconera resta sicuramente un mistero, almeno fino alla prossima settimana, quando il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri dovrebbero incontrarsi per definire l'eventuale permanenza o meno del tecnico toscano. Secondo alcune indiscrezioni, Allegri avrebbe già dettato delle condizioni alla Juventus, un rinnovo di contratto da almeno 10-12 milioni di euro e maggiore potere decisionale sul ...

Mourinho-Juventus : pazza idea di Jorge Mendes : il retroscena! : MOURINHO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Jorge Mendes avrebbe proposto Josè Mourinho alla Juventus. Un nuovo accostamento dopo gli affari Ronaldo e Cancelo della passata stagione. Tuttavia, Agnelli avrebbe già comunicato la sua risposta: secco no! Un no che fa chiaro riferimento al passato nerazzurro del tecnico portoghese e dal […] More

Josè Mourinho alla Juventus? I bookmakers avallano la folle ipotesi : Josè Mourinho non ha certo un ottimo rapporto con la Juventus, ma per quanto concerne le quote è stato inserito anch’esso nella corsa al dopo Allegri Si fanno insistenti le voci di un possibile addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo le rassicurazioni di Agnelli, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare sempre più probabile il divorzio tra i bianconeri e il suo allenatore, capace di garantire alla ...

Mourinho alla Juventus? La quota secondo i bookmakers : E’ sempre più caldo il tema delle panchine per la prossima stagione, in particolar modo situazione ancora tutta da valutare in casa Juventus. Sempre più insistenti le voci di un divorzio tra i bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante gli annunci di conferma dalle parti, l’addio è ancora una soluzione considerata probabile, ci sarebbe stata la frattura a causa dei deludenti risultati in Champions League. ...

Mourinho-Juventus : “Kean? Può diventare un campione. Su Inter-Juve…” : Mourinho-Juventus – Il tecnico ex Inter e United, tanto odiato dai tifosi bianconeri, torna a parlare della Juve ed in particolare di Moise Kean. Parole importanti in vista del Derby d’Italia di José Mourinho ai microfoni di Dazn. Leggi anche: Infortunio Bentancur, salta Inter-Juve: problema muscolare per l’ex Boca Mourinho-Juventus, le parole del portoghese INTER-JUVE – “La […] More

Inter-Juventus su DAZN : nello spot le voci di Mourinho e Buffon : In vista del big match della 34esima giornata di Serie A TIM, Inter – Juventus, DAZN promuove la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 27 aprile a partire dalle ore 20:30, con una campagna di comunicazione che farà felici molti tifosi. Il “Derby d’Italia”, infatti, non si […] L'articolo Inter-Juventus su DAZN: nello spot le voci di Mourinho e Buffon è stato realizzato da Calcio e ...