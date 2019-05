L' Istat vede l' Italia a +0 | 3% nel 2019 Stime Pil tagliate | disoccupazione in aumento

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’taglia ledel Pil per quest’anno: da +1,3% a +0,3%. Una “forte revisione” delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il “deciso rallentamento” a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Ledell’sul Pil di quest’anno risultano “lievemente” migliori rispetto a quelle rilasciate il 7 maggio dalla commissione Ue (+0,1%) grazie a previsioni più alte per gli inventi. L’per ilpre“un moderato incremento dei consumi delle famiglie”, sostenuto, spiega, “dall’del monte salari e, in misura limitata, dalle misure sul reddito di cittadinanza”. Nel dettaglio, nelinla spesa delle famiglie è “prevista crescere a un tasso simile ...

