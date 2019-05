Juventus | sogno Mbappé | ' È tempo di avere più responsabilità | col Psg o altrove'

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

Calciomercato Juventus - pochi innesti - uno per settore : in mezzo il sogno resta Pogba : Oggi abbiamo assistito alla (commovente) conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli, non sono mancati momenti di commozione ma anche sorrisi, merito anche della simpatia che contraddistingue il tecnico toscano. Lo stesso presidente bianconero ha sottolineato che è stata una decisione della società e che le parti si sono lasciate benissimo.

La Juventus - il nuovo allenatore e il suo futuro ancora da decidere : Guardiola il sogno : La società bianconera ha deciso di lasciare a casa Massimiliano Allegri. La lunga storia tra i due "attori" finisce con un divorzio che apparentemente sembra essere concordato. Appunto apparentemente. Sicuramente Massimiliano Allegri lascia Torino con cinque scudetti conquistati in cinque anni. Tanto, veramente tanto. Ma lascia l'amaro in bocca ai molti tifosi per la mancata vittoria della Champions League, sempre sfiorata ma mai portata a casa.

Juventus - i nomi dei bookies per il dopo Allegri : in lizza il sogno Guardiola e il remake Deschamps-Conte : dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il Manchester City in Premier League (4,00), a pari merito con il collega Maurizio Sarri, fortemente conteso anche da Milan e Roma stando agli

Juventus - Cristiano Ronaldo ha realizzato il sogno di un suo piccolo tifoso : Cristiano Ronaldo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera di essere un grande campione anche e soprattutto al di fuori del campo. CR7 spesso aiuta chi soffre e in particolare se può realizzare i sogni di alcuni piccoli tifosi lo fa con grande piacere. Lo ha fatto anche di recente con Joseph, un bimbo di Bristol affetto da una grave malattia che gli è stata diagnosticata nel 2013 che sognava proprio di conoscere il suo idolo (ovvero il

"Sky Sport" - Juventus-Deschamps : c'è la conferma! C'è anche il sogno di Agnelli : JUVENTUS DESCHAMPS- Secondo quanto riportato dai colleghi di "SkySport", la Juventus sarebbe pronta ad osservare molto attentamente il prossimo futuro di Deschamps. Interesse reale e concreto, soprattutto dopo i no a Pochettino e Guardiola. Come vi avevamo anticipato, l'attuale ct della Francia potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad Agnelli, meno alla coppia Paratici-Nedved. Conte sembrerebbe

Juventus - il futuro in panchina : contatti possibili con Conte - ma il sogno resta Guardiola : La Juventus oggi ha ripreso ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di domenica sera alla Stadio Olimpico contro la Roma . Ma le questioni di campo, in questo momento, passano

Calciomercato Juventus - il PSG punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d'Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

La Juventus cerca un top in difesa - il sogno è Kalidou Koulibaly - presa di posizione del Napoli - i dettagli : La Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato, è alla ricerca di un top player assoluto in difesa, un calciatore che sappia fare la differenza. Il sogno impossibile che non tramonta ancora, è il calciatore senegalese, Kalidou Koulibaly. Bisognerà convincere Aurelio De Laurentiis, difficilissimo strapparlo al Napoli, che chiede più di 100 milioni di euro. Intanto proseguono i contatti con l'agente del calciatore.

Juventus - Guardiola è il sogno per la panchina : TORINO - Nelle incertezze si inseriscono le voci. Nonostante le continue conferme di Allegri sulla sua volontà di proseguire il suo rapporto con la Juventus, ma anche i continui riferimenti all'

Guardiola-Juventus - il sogno di Agnelli ha una chiara speranza : Guardiola-Juventus – Pep Guardiola è il nome giusto per un altro scossone, sia tecnico che emotivo. Lo spagnolo saprebbe portare nuovi stimoli, oltre a una filosofia di calcio diametralmente differente rispetto a quella degli ultimi cinque anni. Le armi per convincerlo separarsi dal Manchester City e imboccare la via per Torino non mancano alla Juventus. La palla è nelle