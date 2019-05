Foggia, nel bosco a tagliare la legna ma si ferisce con la motosega: Giuseppe muore a 49 anni (Di mercoledì 22 maggio 2019) Giuseppe Fiorilli, 49 anni, è morto dissanguato dopo essersi procurato una ferita sulla coscia destra con una motosega che stava usando per tagliare la legna in località Montauro, in un bosco a Volturara Appula, nel Foggiano. Indagini sono in corso: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.



