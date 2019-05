Berlusconi | “non riesco più a guardare le partite del Milan” | poi chiama Sacchi al Monza

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Il calcio di oggi non mi appassiona piu’, c’e’ troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…”. Sono le dichiarazioni di Silvio, leader di Forza Italia, su Corriere Tv. Sulle voci di conferma di Gattuso: “Passiamo alla prossima domanda. Io ho detto piu’ volte che non sono assolutamente d’accordo con il modulo del Milan che tiene una sola punta. Suso e’ tenuto in meta’ campo sulla destra ma da li’ non puo’ che fare un cross che non e’ mai stato utilizzato dalla per fare un gol. Suso lo farei giocare o dietro le punte o come seconda punta: dal limite dell’area ha un tiro straordinario e puo’ fare passaggi all’altra punta. Il milan fa pochissimi tiri in porta e fa pochissimi gol. Anche ...

M5S_Baroni : #Floris:' Cosa ne pensi di #Berlusconi e #ForzaItalia?'. #Travaglio: “Sembra ibernato e poi sbrinato ricomincia a p… - berlusconi : Per cambiare l'Italia e l'Europa ho bisogno di voi. Il 26 maggio non basta una croce sul simbolo di @forza_italia :… - berlusconi : In Italia l'80% delle famiglie possiede la casa in cui vive. Cosa vogliono fare i #5Stelle? Vogliono mettere le tas… -