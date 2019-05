Videogame | Microsoft e Sony si alleano per frenare l’avanzata di Google e Amazon

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) Accordo a sorpresa nel mondo dei videogiochi. Due colossi comehanno deciso di allearsi per creare nuove soluzioni condivise nel mercato dei videogiochi in cloud. Le trattative andrebbero avanti da un anno, stando a quanto riporta The Verge, e hanno colto alla sprovvista persino i dipendenti di Playstation, che non erano stati informati. In particolare, l’accordo riguarderebbe le rispettive divisioni di Xbox e PlayStation, che vorrebbero concorrere nel mercato dello streaming deidopo cheha lanciato Stadia, il suo servizio di giochi in streaming e una nuova funzione per permettere agli utenti di giocare attraverso la piattaforma Youtube. Da parte sua,può già contare su un proprio servizio di giochi in streaming come Playstation Now, che però non è stato in grado di innovarsi negli anni. E ora il campo su cui si danno battaglia i colossi come ...

