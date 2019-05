Spaghetti quadrati allo scoglio

cosacucino.myblog

(Di martedì 21 maggio 2019)Ingredienti Vongole Cozze Cannolicchi Gamberi veraci Calamari SeppiolineQualche pomodorino Vino bianco Cognac Aglio Olio evo Peperoncino prezzemolo Sale Preparazione Ho preso le cozze, i cannolicchi e le vongole e le ho fatte/i aprire in una casseruola, poi li ho sgusciate/i lasciandone da parte alcune/i col guscio per la guarnizione. Ho filtrato il loro liquido e l’ho messo da parte. In una padella ho messo l’olio e un aglio piccolo e il peperoncino, ho fatto riscaldare per qualche secondo dove ho poi aggiunto calamari e seppioline tagliati abbastanza piccoli e ho sfumato con un po’ di vino bianco e aggiunto un po’di prezzemolo tritato e il sale( solo se necessario). In un altro tegame faccio la stessa cosa anche con i gamberi e ho sfumando col cognac, li ho fatto cuocere un paio di ...

