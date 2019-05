Pechino Express 8 slitta al 2020? Carlo Freccero mette tutti in crisi | Costantino della

Simona Ventura : "Sto scrivendo uno show sugli anni 80 e 90. Pechino Express è nei piani" : Ancora non è cominciata la nuova edizione di The Voice, che già si parla del futuro (in Rai) di Simona Ventura. "Continuerò a sperimentare. Non è mica facile, ma io scelgo sempre la via più difficile. Sto scrivendo uno show sugli anni 80 e 90. E non è un’operazione nostalgia", ha dichiarato SuperSimo alla giornalista Giusy Cascio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. C'è anche la conduzione di Pechino Express nel suo futuro? "Guardi, la ...

Simona Ventura a Pechino Express? È rivolta sui social contro Carlo Freccero : Carlo Freccero ha rivelato nell'intervista esclusiva al settimanale Oggi di volere Simona Ventura alla conduzione di Pechino Express . E sui social è scoppiata la rivolta dei fan di Costantino Della ...

Pechino Express - Simona Ventura alla conduzione? Costantino della Gherardesca : “Non ne so nulla e credo che la Rete mi avrebbe informato” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero a sorpresa ha annunciato, in un’intervista al settimanale Oggi, l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione di Pechino Express: “Simona è una figura storica di Rai 2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality”. Una notizia che ha suscitato numerose reazioni sui social network dove molti sono ...

Simona Ventura conduttrice di Pechino Express? Costantino non sa nulla : Costantino della Gherardesca sostituito da Simona Ventura a Pechino Express? Simona Ventura nuova conduttrice di Pechino Express? Forse sì, forse no. Dopo l’annuncio di Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, la trattativa sembrava conclusa. Ma la verità è un’altra e la situazione è ancora poco chiara. A […] L'articolo Simona Ventura conduttrice di Pechino Express? ...

Pechino Express - Costantino Della Gherardesca : "Non ho avuto notizia di una sostituzione". Freccero : "Farò il nome di Simona Ventura all'ad Salini..." : Carlo Freccero, direttore di Rai 2, in un'intervista recentissima rilasciata al settimanale Oggi, ha sganciato un'altra bomba delle sue.Simona Ventura, dopo l'esperienza alla conduzione di The Voice of Italy, il talent show ai nastri di partenza che segnerà ufficialmente il suo ritorno in Rai, prenderà in mano anche le redini di Pechino Express, l'adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca.prosegui la letturaPechino Express, ...

Pechino Express - Simona Ventura alla conduzione? Freccero : “Sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset” : “Simona è una figura storica di Rai 2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality”, ha dichiarato Carlo Freccero al settimanale Oggi a pochi giorni dal debutto della Ventura a The Voice of Italy, che segna il suo ritorno in Rai, il 23 aprile. Dopo sei edizioni sarebbe dunque in uscita, a sorpresa, Costantino della Gherardesca che ...

Carlo Freccero parla della sua tv e rivela : 'Simona Ventura farà Pechino Express' - ESCLUSIVO : Simona Ventura condurrà la prossima edizione di Pechino Express. Lo rivela, insieme a molto altro, il direttore di Rai 2 Carlo Ferrero, in un'intervista esclusiva al settimanale Oggi che trovate in ...

"Simona Ventura condurrà Pechino Express" - l'annuncio di Freccero : Quando mancano pochi giorni all'inizio della nuova edizione di The Voice targata Simona Ventura, Carlo Freccero fa un importante annuncio: sarà la conduttrice di Chivasso a guidare anche la prossima edizione di Pechino Express. "Simona è una figura storica di Rai 2... Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality", ha dichiarato il direttore ...

Simona Ventura al timone di Pechino Express 2019 : Carlo Freccero silura Costantino della Gherardesca : Alla fine tutto è andato come doveva o, almeno, come tutti avevano capito durante la prima conferenza stampa di Carlo Freccero. Il neo direttore di Rai2 ha deciso di confermare Simona Ventura al timone di Pechino Express 2019 e di silurare Costantino della Gherardesca. In tempi non sospetti, lo stesso Freccero aveva parlato di un possibile stop per l'adventure game di Rai2 e in molti si erano già mobilitati perché non volevano rinunciare al ...

Simona Ventura condurrà Pechino Express : Simona Ventura Il ritorno di Simona Ventura a Rai 2 non si limiterà a The Voice, al via martedì 23 aprile. Carlo Freccero annuncia che la conduttrice di Chivasso nella prossima stagione tv sarà al timone anche di Pechino Express, giunto all’ottava edizione: “Simona è una figura storica di Rai 2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose ...

Simona Ventura a Pechino Express al posto di Costantino Della Gherardesca : bufera sui social : prende il posto di alla conduzione Della prossima edizione di , su Rai2. Lo ha annunciato il direttore di Rai2 in un'intervista a Oggi, in edicola da domani. ' Con Santoro non ce l'ho fatta: non è ...

Gossip : Stefano De Martino nel cast di The Voice - Simona Ventura condurrà Pechino Express : Mancano circa due settimane al ritorno di The Voice of Italy. La nuova edizione del talent targato Rai 2, infatti, debutterà il 23 aprile, ma sarà preceduto da un'anteprima martedì 16. La conduttrice del format, Simona Ventura, pare sia stata scelta per guidare un altro programma di punta della rete: Pechino Express, in autunno. Intanto, un famoso giornalista ha svelato che nel cast fisso di The Voice ci saranno anche Stefano De Martino e Andrea ...

Simona Ventura condurrà anche Pechino Express? : La conduttrice Simona Ventura tornerà a dominare la rete 'Rai', o almeno questo è stando a quanto ha riportato Carlo Freccero in una sua nuova intervista, concessa al noto magazine 'Oggi'. Dopo la ...

Freccero lancia Ventura a Pechino Express . Rivolta social 'Costantino non si tocca' : 'È un'ipotesi di lavoro, non c'è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all'ad Salini'. Così il direttore di Rai2, Carlo Freccero , ...