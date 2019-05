Nasce un sito internet per aiutare i fan dopo la fine de Il trono di Spade

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Carlo Lannail finale de Ildiun gruppo di sostegno specializzato per i fan della celebre serie tv Domenica in America e lunedì in Italia è andato in onda l’ultimo episodio de Ildi, la serie cult di ultima generazione. Il finale di serie ha certamente diviso il pubblico, infatti non sono mancate le critiche pungenti, ma sicuramente nel cuore dei fan, è rimasto un vuoto incolmabile. In soccorso c’è un vero e proprio team di esperti in grado di creare un gruppo di supporto ei fan tristiil finale. A riportare la notizia è stato da Screen Crush. Tuttosul"Bark.com" che è nato principalmente peri propri clienti. Il giornol’ultimo episodio de Ildisulè apparso un comunicato ben preciso. "Siete sconvolti dal pensiero che ildisia finito? Siete nel posto giusto", si legge. ...

