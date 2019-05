Lutto nella Formula 1 | è morto Niki Lauda | aveva 70 anni

Lutto nella ginnastica artistica - ci saluta Patrizia Signor : una vita per la Victoria Torino - allenatrice e giudice amatissima : Lutto nel mondo della ginnastica artistica: oggi ci ha lasciato Patrizia Signor, compianta allenatrice e giudice nonché fondatrice della società Victoria Torino insieme al marito Ezio Torta. Originaria di Asolo (in provincia di Treviso) la 56enne ha contribuito in maniera determinante a portare la sua squadra fino alla Serie A, partendo praticamente dal nulla. Si è dedicata con dedizione allo sport che più amava e ha seguito l’attività del ...