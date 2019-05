Le paure del cast di The Big Bang Theory per il finale | “Temevamo che qualcuno morisse

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) L'ultimo episodio di una serie non sempre mette d'accordo tutti. Lo sanno bene gli attori di The Big, che hanno condiviso le loroper il, andato in onda lo scorso giovedì. Al momento, tutti parlano della conclusione di Game of Thrones, che certamente non ha soddisfatto neanche il pubblico più affezionato. E le star della comedy CBS temevano di fare una brutta fine."Ero preoccupato chedi noi venisse ucciso nel. Siccome sono indiano, ero davvero felice", ha scherzato Kunal Nayyar, ospite insieme al resto deldi The Bigal The Late Show with Stephen Colbert.Kaley Cuoco ha ammesso: "È stato difficile, avevamo molte ansie su come sarebbe andata. Noi come attori, gli sceneggiatori, c'è molta pressione su come mettere la parola fine a questo, e i fan volevano sapere cosa sarebbe successo, è stato difficile e penso che gli ...

