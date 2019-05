La Juventus lavora a un secondo “Stadium”

Dybala - possibile addio dalla Juventus : gli agenti starebbero lavorando alla cessione : I tifosi juventini aspettano con impazienza l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare il futuro della panchina bianconera. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la Juventus potrebbe cedere alcuni suoi top player per rifinanziare soprattutto la perdita finanziaria (secondo Il Sole 24 Ore sarà fra i 50 e i 70 ...

Icardi-Juventus - la rivelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More

Lavorare alla Juventus - si cerca Temporary Sales Assistant : Lavorare alla Juventus. La Juventus è certamente il club italiano più apprezzato all’estero non solo per i risultati sportivi, certamente importanti, ma anche a livello organizzativo. Proprio per questo avere la possibilità di entrare a far parte del team di lavoro della società campione d’Italia è sempre ambitissimo. Ora poter realizzare questo desiderio è davvero […] L'articolo Lavorare alla Juventus, si cerca Temporary Sales ...

Juventus - ottimismo per Dybala - CR7 lavora duramente : vuole recuperare per la Champions : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo la vittoria di ieri contro l'Empoli. Per i bianconeri, infatti, è tempo di preparare la gara di martedì contro il Cagliari. Per il match infrasettimanale resta un po' di emergenza in attacco visto che mancherà di certo Cristiano Ronaldo e forse non ci sarà nemmeno Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, ieri, era nella formazione titolare che Massimiliano Allegri avrebbe dovuto ...