Ilicic-Napoli | Pedullà | “Perché un 30enne ingolosisce ADL Dipende tutto da un aspetto”

Ceccarini a KK : ” L’Atalanta è una bottega cara - non sará facile per il Napoli strappare Ilicic” : Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato ha parlato dell’interesse del Napoli per Josip Ilicic, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Confermo l’interesse per Ilicic, ma tanto dipende anche dalla richiesta dell’Atalanta. Lo sloveno ha fatto una stagione straordinaria e quella dei Percassi è una bottega molto cara. La valutazione credo che sia molto alta, ma Ilicic farebbe molto comodo al Napoli”. Leggi ...

Mercato Napoli - accordo con Ilicic : cifre e dettagli : Mercato Napoli, accordo con Ilicic: cifre e dettagli Mercato Napoli Ilicic| Che il Napoli sia molto attivo sul Mercato ormai lo stiamo capendo, ma adesso entriamo nel vivo. La notizia lanciata da Sky Sport in questi minuti è davvero clamorosa. Pare infatti che De Laurentiis abbia raggiunto un accordo di massima con Josip Ilicic, fantasista dell’Atalanta e primo obiettivo di Carlo Ancelotti.. Con gli orobici in questa stagione lo ...

Napoli-Ilicic - accordo ai dettagli. Rinforzo per Ancelotti : NAPOLI ILICIC – Sarà quasi sicuramente Josip Ilicic il secondo Rinforzo per Carlo Ancelotti. Dopo l’acquisto, ufficioso, di Veretout, il ds Giuntoli ha chiuso per l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic. A segno ieri nella sfida contro la Juventus, lo sloveno si accaserà all’ombra del Vesuvio dal prossimo giugno. Importante l’offerta degli azzurri per il giocatore atalantino: […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Ilicic : nell’affare con l’Atalanta può rientrare Inglese : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce da una grande prestazione nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A, dominio in lungo ed in largo contro l’Inter. La stagione che sta per concludersi può essere considerata molto positiva ed adesso l’intenzione del club azzurro è quella di alzare ulteriormente l’asticella per tentare un nuovo assalto alla Juve. Nelle ultime ore importante movimento di ...

Ilicic e Theo Hernandez : Napoli scatenato sul mercato! : Napoli, Carlo Ancelotti ha chiesto rinforzi in vista della prossima importantissima stagione in casa partenopea Il Napoli di Carlo Ancelotti sa bene che per assottigliare il gap dalla Juventus dovrà lavorare in maniera cospicua sul mercato. La società partenopea si sta già muovendo su diverse piste, una delle quali porta a Josip Ilicic. L’esterno dell’Atalanta piace molto ad Ancelotti e secondo le ultime indiscrezioni riportate ...

KissKiss smentisce Ilicic al Napoli : La radio ufficiale del Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, precisa che non c’è il gradimento della società azzurra per Ilicic, ma ci sono valutazioni in corso. Quello che non convince il Napoli, nonostante la strepitosa stagione del trequartista sloveno, è l’età. Ilicic ha 31 anni e la società sta ragionando sull’utilità di un giocatore un po’ più avanti con l’età rispetto agli standard societari. Anche ...

Calciomercato Napoli : c’è l’accordo con Ilicic : Ilicic potrebbe diventare un giocatore del Napoli, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo rossonero, aveva parlato nei giorni scorsi di un accordo tra De Laurentiis e il presidente della Dea, Antonio Percassi, per quanto riguarda il cartellino del calciatore. Si tratterebbe di un accordo sulla base di 40 milioni. Il calciatore, reduce da una sorprendente stagione all’Atalanta, piace molto ad Ancelotti Oggi Gianluca di Marzio conferma che ...

Ilicic : spunta anche la Roma sul calciatore corteggiato dal Napoli : Come abbiamo riportato questa mattina, la bella stagione di Ilicic (32 presenze, 12 gol, 9 assist tra campionato Coppa Italia, nonostante l’infortunio iniziale che lo aveva penalizzato) ha colpito il Napoli, che sarebbe interessato a tesserare il calciatore Per l’esterno d’attacco dell’Atalanta, attualmente inpegnato con il club bergamasco per la corsa sia in Coppa Italia sia per un piazzamento Champions, spunta ...

Ilicic conteso : è sfida fra Roma e Napoli : Sfumati Conte e Sarri la prima scelta, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio quel Giampiero Gasperini fautore del miracolo nerazzurro e con lui la priorità di mercato sarebbe ...

Napoli - assalto a Ilicic : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio La top 10 dei giovani più costosi: ci sono Zaniolo e Kluivert

Napoli - spunta l'interesse per Ilicic : un aspetto frena la trattativa : Secondo il Corriere dello Sport: ' Josip Ilicic è finito nel mirino del Napoli . Nella lista, lunga, di nomi che Ancelotti sta valutando per il futuro della sua squadra: piace a lui e soprattutto a Davide, suo figlio e suo ...

CorSport : il Napoli su Ilicic. Ma l’età? : Sul CorSport Fabio Mandarini parla di un possibile assalto del Napoli a Ilicic. Piacerebbe molto agli Ancelotti, sia padre che figlio. “Giocatore delizioso, che una volta ritrovata la continità fisica ha cominciato a dare spettacolo. A incidere e decidere”. Il trentunenne fantasista sloveno dell’Atalanta sta chiudendo una gran bella stagione (32 presenze, 12 gol, 9 assist tra campionato e Coppa Italia, nonostante l’infortunio iniziale che lo ...

Ilicic cambia il volto alla partita seminando il terrore tra i difensori del Napoli : Top Sirigu (Torino) portiere saracinesca. Il Torino non subisce ancora goal. Il merito è tutto suo. Due super interventi, uno per tempo: prima salva la porta sul colpo di testa di Lerager, fa lo stesso nel finale su Kouamé. Bruno Alves (Parma) partita perfetta in fase difensiva. Annulla Piatek ed anche Cutrone non crea nulla. Nel finale trova la seconda rete su punzione con una perla di rara bellezza,che vale il prezzo del biglietto. El Sharawy ...

Le pagelle di Napoli-Atalanta 1-2 : Mertens geniale - Ilicic decisivo : Piotr ZIELINSKI 5,5 - Sulla sua capacità di inserirsi c'è poco da dire, ma quell'errore a tu per tu con Gollini grida vendetta e pesa moltissimo nell'economia della partita. dall'81' Simone VERDI s.v.