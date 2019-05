Electronic Arts guarda al futuro | questi rendering di capelli ci danno un assaggio di

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Electroniha condiviso alcuni interessanti video nei quali possiamo vedere le nuove tecniche di, in questo caso particolare applicate ai, implementate nel motore grafico Frostbite.Si tratta di vera e propria next gen, possiamo dunque farci un'idea di come potrebbero essere i videogiochi di domani. L'obbiettivo del publisher è quello di raggiungere i livelli che vediamo neidi film in computer grafica, riporta DSOgaming.Il filmato apre in poche parole una finestra su come potrebbero essere i futuri giochi basati su Frostbite, infatti EA e DICE punteranno ad implementare queste nuove tecniche dideinei loro prossimi titoli next gen.Leggi altro...

