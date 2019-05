danoris2110 : Gli scienziati, tuttavia, predicano cautela: 'Ancora nessuna traccia della dignità di Giuseppe Conte' - TelevideoRai101 : Conte: 'Nessuna crisi, nessun diverbio' -

"Non mi sento affatto sfiduciato" dalla Lega, ma "non dobbiamo leggere sui giornali, sui social affermazioni che sono un po' improprie. Se ci sono dei rilievi, delle perplessità si affrontano nelle sedi opportune". Così il premierall'indomani del botta e risposta col sottosegretario Giorgetti. E sul CdM di ieri sera rassicura: ". Abbiamo affrontato i temi all'Odg e ci siamo aggiornati".Tra Di Maio e Salvini dialettica "elettorale". Sì al Dl Sicurezza prima delle Europee? "Non lo escludo".(Di martedì 21 maggio 2019)