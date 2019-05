Cannes 2019 | Chiara Ferragni sfila sul red carpet con il bob

Cannes 2019 : ROCKETMAN di Dexter Fletcher - La recensione : Dopo aver fatto il botto nel 2018 con Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher torna all’attacco presentando fuori concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes ROCKETMAN, biopic liberamente ispirato alla vita di sir Elton John (Taron Egerton) e co-prodotto insieme a suo marito David Furnish. Nei cinema italiani dal 29 maggio.

Cannes 2019. E Camilleri diventa "Il vecchio orso" per Lorenzo Mattotti - re degli illustratori che anima la fiaba di Buzzati : C’è un debuttante d’eccezione in gara per la Caméra d’Or, il premio che Cannes riserva alle opere prime. E’ Lorenzo Mattotti, la più illustre’matita’ italiana in prestito al mondo. Pittore, illustratore, fumettista di fama mondiale, vive e lavora a Parigi. E solo una produzione francese (associata alle italiane Indigo Film e Rai Cinema) poteva finanziare il gioiello di animazione creato, ...

Festival di Cannes 2019 - Ngoc Trinh e il vestito-non-vestito : La moda, come altri campi, ha dei misteri che i comuni mortali non possono capire: uno degli ultimi esempi è il vestito indossato da Ngoc Trinh al Festival di Cannes 2019. Il red carpet era quello di A Hidden Life, il nuovo film di Terrence Malick (The Tree of Life), drammatico film che racconta la storia di un contadino che rifiuta di arruolarsi nell2019;esercito nazista, pagando con la propria vita. Forse la modella vietnamita Ngoc ...

Festival di Cannes 2019 - La famosa invasione degli orsi in Sicilia diventa un prodigio di animazione : orsi che diventano uomini e uomini che diventano orsi. E il pericolo è uguale e opposto, laddove si perdono equilibri a favore di estremismi. Esordio alla regia del grande fumettista e illustratore bresciano Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia trova origine nel romanzo breve che Dino Buzzati scrisse nel 1958 e rappresenta l’unica opera italiana nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2019. Coproduzione italo/francese di ...

Isabelle Adjani a Cannes 2019 - la prova che la frangia ringiovanisce :

Cannes 2019. I fratelli Dardenne e "Le jeune Ahmed" : piccoli integralisti islamici crescono : I fratelli valloni Dardenne, Luc e Jean-Pierre, sono titolari di un rigore estetico e morale che spesso ha prodotto capolavori. Non a caso appartengono a quel risicato manipolo di autori due volte Palma d’oro (per “Rosetta”nel 1999 e per “L’Enfant”nel 2005). “Le jeune Ahmed”, che li riporta per l’ottava volta in concorso a Cannes, è il primo film della loro luminosa carriera che non mi ...

Cannes 2019 : ecco l'anima di Diego - dietro Armando Maradona :

Cannes 2019 : LES MISERABLES di Ladj Ly - La recensione : Estate 2018, la Francia è campione del mondo di calcio e per le strade di Parigi la festa è unanime. Un gruppo di adolescenti prende parte ai caroselli per poi fare ritorno nella periferia dove giorno dopo giorno conducono un’esistenza vuota e in bilico tra legalità e illegalità. Qui, l’unità di polizia speciale deve combattere senza sosta per tenere inalterato l’equilibrio sociale e garantire ai ragazzi un futuro migliore. Chiaramente però il ...

Cannes 2019 : SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach - La recensione : Dopo tre anni dal successo (generoso) di Io, Daniel Blake (2016), premiato proprio a Cannes con la Palma d’oro, Ken Loach torna in concorso per presentare il suo ultimo lavoro, SORRY We MISSED You. Le premesse sono sempre le medesime e vengono ampiamente mantenute: il cineasta britannico non riesce a esimersi dal raccontare storie di una quotidianità lacerata dal mondo del lavoro troppo spesso dittatoriale e scorretto. Eppure, nonostante la ...

Cannes 2019 : DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar : Pedro Almodovar firma il suo migliore film degli ultimi anni. Forse, per giunta, il suo miglior film di sempre. DOLOR y GLORIA, in concorso al Festival di Cannes 2019, è uno straziante viaggio nella memoria di un uomo, un regista, un amante, un figlio che riesce a (ri)trovare se stesso e la serenità di un tempo solo grazie al cinema. Il regista spagnolo realizza così il suo film testamento, il suo personale 8 ½ (omaggiato esplicitamente ...

Cannes 2019 : LE DAIM di Quentin Dupieux - La recensione : Lo sappiamo da sempre, il cinema di Quentin Dupieux è imprevedibile, inclassificabile e completamente scoordinato. Le DAIM, ultimo lavoro del regista e dj francese presentato a Cannes 2019 nella sezione Quinzaine des realisateurs, non è da meno. Eppure potrebbe risultare per molti come il suo progetto più accessibile. Effettivamente, raccontando l’ossessione di un uomo (uno straordinario Jean Dujardin decisamente in parte in un ruolo lontano ...

Cannes 2019 : THE DEAD DON’T DIE di Jim Jarmusch - La recensione : A tre anni di distanza dal precedente, stupendo, Paterson (2016), il regista di culto Jim Jarmusch torna al Festival di Cannes per presentare la sua ultima stralunata commedia (in concorso, come film d'apertura). Il cast è d’eccezione ma, come per tutti i lavori del cineasta statunitense, è la sostanza tematica e drammaturgica che lascia davvero il segno. The DEAD DON’T Die (in Italia con il titolo I morti non muoiono) vuole infatti essere una ...

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

Festival di Cannes 2019 - la poesia e il dramma del cinema che sa dire ‘io’ : Come quasi sempre accade, le migliori rivelazioni del Festival di Cannes non sono nei concorsi principali, ma nelle sezioni collaterali. Quello che il Festival di quest’anno sta mostrando è che il cinema più vivo, quello più diretto e perforante è quello che sa dire “io”. Non è una storia nuova questa: qualcuno già parlava di una “caméra stylo” una settantina d’anni fa, cioè del modo in cui è possibile usare la macchina da presa come una penna ...