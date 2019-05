World of Warcraft Classic | alcuni giocatori stanno segnalando dei bug | ma Blizzard

Il nuovo corto di World of Warcraft : Battle for Azeroth si intitola "Rifugio Sicuro" : World of Warcraft: Battle for Azeroth ha un nuovo cortometraggio dedicato a tutti i fan del popolare gioco di ruolo online.Come possiamo vedere, Activision Blizzard ha pubblicato il nuovo filmato in computer grafica dal titolo "Rifugio Sicuro", nel quale "Varok Faucisaure si rende conto che per garantire un futuro all'Orda deve contattare colui che l'ha guidata in passato".Come probabilmente saprete i corti Blizzard sono sempre opere di alto ...

World of Warcraft Classic : ad agosto potremo rivivere le emozioni di un tempo : In occasione del quindicesimo compleanno del fenomeno videoludico di World of Warcraft, il prossimo agosto uscirà niente meno che l'attesissimo World of Warcraft Classic.La data fissata è il 27 agosto, giorno in cui tutti gli abbonati a World of Warcraft potranno vivere l'esperienza originale del gioco pre-espansioni, senza costi aggiuntivi, riporta il comunicato ufficiale Blizzard.Gli abbonati possono inoltre iscriversi a una closed beta ...

Blizzard vorrebbe eliminare completamente i periodi di crunch per World of Warcraft : Recentemente è tornata alla ribalta la controversia sul cosiddetto crunch, ovvero particolari periodi (caratterizzati da lavoro extra e stress) che gli sviluppatori devono affrontare nel corso dello sviluppo di un gioco. World of Warcraft necessita una mole di lavoro non indifferente per essere aggiornato a dovere, tenete conto che gli sviluppatori devono provvedere a rilasciare un'espansione a pagamento (praticamente un nuovo gioco) ogni due ...

World of WarCraft : Battle for Azeroth : World of WarCraft: Battle for Azeroth Storia Pubblicato nel novembre 1994 su PC / Mac Per secoli, il Titano caduto Sargeras ha complottato per cancellare ogni forma di vita su Azeroth. Per raggiungere tale scopo, Sargeras prese il controllo del Mago umano Medivh, costringendolo a contattare Gul’dan, uno stregone degli Orchi del mondo di Draenor. […]