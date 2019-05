Salvini rassegnato | “il Milan non va in Champions”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Mi sa che non ci andiamo in Champions, a occhio non ci andiamo…”. Sono le dichiarazioni di Matteosul, espresso durante una sessione di selfie con alcuni affiliati di Confartigianato. “Se l’Inter non vince con l’Empoli…”, aggiunge. La qualificazione delalla prossima Champions League è appesa ad un filo, la stagione si sta per concludere in modo deludente… CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo: “ilnon va in Champions” CalcioWeb.

