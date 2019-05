Salvini ha tanti nemici | ma quanti possono metterlo in difficoltà?

Salvini a Firenze - scontri tra polizia e manifestanti : Editoriale di "Famiglia Cristiana": "Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a Papa Francesco, ecco il sovranismo feticista".

Comizio di Salvini a Firenze - scontri tra polizia e manifestanti : Il Comizio del leader della Lega è previsto in piazza Strozzi. Nella vicinissima piazza della Repubblica si sono radunate circaduemila persone

In migliaia a Firenze protestano contro Salvini - cariche sui manifestanti : In migliaia a Firenze protestano contro Salvini, cariche sui manifestanti Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della polizia. _Courtesy Facebook Salvatore Bancivenga Agenzia Vista Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della ...

Firenze - cariche della polizia contro i manifestanti anti-Salvini : Firenze, cariche della polizia contro i manifestanti anti-Salvini In piazza Repubblica circa 2mila persone per protestare contro il vicepremier che tiene un comizio in piazza Strozzi. Circa un centinaio hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine. Il sindaco Nardella invita alla ...

Salvini : "Tanti preti - suore mi incitano" : 12.45 "I cattivi sono quelli che stanno spopolando il continente africano e trasformando il Mediterraneo in una fossa comune. Sono quelli che poi lasciano i migranti dormire nelle piazze". Così Salvini. "Frati,suore,missionari,vescovi,card. mi scrivono:'mi raccomando tenete duro', ma non dirlo in giro". L'obiettivo della sinistra "è di avere nuovi schiavi da sfruttare nei campi ed elettori da usare al posto degli italiani che non li vogliono ...

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Matteo Salvini - la foto del trionfo : in piazza Duomo è dominio Lega. Mai visti così tanti sostenitori : Sono migliaia i simpatizzanti di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si snoderà per le vie cittadine prima di arrivare nel salotto della città. Qui il vicepremier e leader leghista, i cui slogan elettorali vengono rilanciati dagli schermi sul palco, chiuderà la cam

Palermo - Matteo Salvini vuole incontrare la prof sospesa : “Ho idee distanti dalle leggi razziali” : Matteo Salvini vuole incontrare a Palermo la docente sospesa, i cui alunni avevano accostato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali di Benito Mussolini. "Voglio spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista", ha precisato il leader della Lega.Continua a leggere

Striscioni anti-Salvini - i segnali sono inquietanti. Ma è in arrivo l’effetto boomerang : Non vi è dubbio che fino a qui i pericoli paventati di un ritorno del fascismo abbiano incontrato controargomentazioni valide. Non è solo che CasaPound si mantenga sotto l’1% dei consensi o che i neofascisti sembrino battersi più sulla possibilità di esibizione di anacronistici saluti romani che su incursioni illegali come nella vicenda di Casal Bruciato. Le maggiori garanzie di distanza da una reale piega neofascista intesa come imposizione di ...

Salvini a Napoli : scontri tra polizia e manifestanti : Napoli - Matteo Salvini è giunto in Prefettura per presiedere al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma si segnalano scontri tra la polizia e alcuni manifestanti. L’arrivo del ministro dell’Interno nel capoluogo campano ha attirato nei pressi della Prefettura di alcune centinaia di contestatori. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, la polizia è stata costretta ad effettuare alcune cariche per respingere alcune ...

Salvini a Napoli - scontri in piazza tra manifestanti e polizia : Disordini e un ferito in piazza mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell'Interno Matteo...

Salvini a Napoli - scontri tra polizia e manifestanti : un agente ferito : Salvini a Napoli, scontri tra polizia e manifestanti: un agente ferito Cariche e lanci di fumogeni tra forze dell'ordine e centri sociali, in piazza del Plebiscito. In ospedale il funzionario colpito. Il ministro dell'Interno al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: "Proporrò un piano nazionale contro le ...

Napoli - scontri tra Polizia e manifestanti anti-Salvini davanti alla Prefettura. Un agente rimasto ferito : scontri tra manifestanti anti-Salvini e forze di Polizia, a Napoli, durante un corteo che si è concluso davanti alla Prefettura. Il ministro dell’Interno era nell’edificio di piazza del Plebiscito per prendere parte a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il corteo ha sfilato per le vie del capoluogo campano per poi concludersi proprio davanti al palazzo dove il vicepremier era riunito. Lì, fa ...

Salvini a Napoli - scontri tra manifestanti e polizia. Esposto un pupazzo di Zorro : scontri tra forze dell’ordine e manifestanti all’ingresso di piazza del Plebiscito, a Napoli, nei pressi del palazzo della Prefettura dove si svolgeva il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini. La polizia ha effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno lanciato delle transenne e dei fumogeni contro i poliziotti. La situazione è tornata alla normalità. ...