R.Radicale,digiuno Giachetti.Ricoverato

Il deputato Pd Robertoè statoin ospedale, dopo 83 ore disolido e liquido, cominciato per sostenere Radio, a rischio chiusura. Il ricovero è stato disposto dai medici,dopo aver riscontrato "segni clinici di disidratazione e ipotensione, con astenia marcata". I colleghi di partito lo invitano a riprendere a bere, ma lui si rifiuta. "Continuerò a fare tutto il possibile per garantire che entro domani gli emendamenti per salvare Radiosiano all'ordine del giorno".(Di lunedì 20 maggio 2019)