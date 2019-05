Man Of Medan | presto potrebbero arrivare novità sul titolo Supermassive Games

The Dark Pictures : Man of Medan torna a mostrarsi in un video gameplay di 11 minuti : Game Informer ha da poco pubblicato in rete un nuovo video dedicato al gioco horror di Supermassive, The Dark Pictures: Man of Medan.Il filmato, della durata di 11 minuti, ci offre uno sguardo approfondito alle meccaniche del titolo realizzato dagli sviluppatori di Until Dawn.Per chi non lo sapesse, "The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici standalone, pensata per portare una nuova, terrificante esperienza su base ...

Man of Medan : ecco la seconda parte del video diario degli sviluppatori dedicato alle condizioni metereologiche tempestose : Come probabilmente saprete, The Dark Pictures: Man of Medan è il primo gioco della serie Dark Pictures Anthology che arriverà questa estate per PS4, Xbox One e PC.L'antologia è formata da una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a cadenza regolare. Ogni capitolo propone una storia totalmente nuova, diversa dalle altre, nuove ambientazioni e nuovi personaggi.Qualche giorno fa, è stata ...