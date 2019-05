huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019)è uomo di poche parole, abituato a misurare le dichiarazioni. Quello a cui sta assistendo però lo convince a mettere in evidenza quello a cui tutti stanno assistendo: un Governo paralizzato dalla campagna elettorale e dai litigi nella maggioranza. “Non so neanche se riusciamo più a fare un ordine del giorno” dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in un’intervista alla Stampa nel giorno in cui il Consiglio dei ministri è chiamato a valutare due discussi provvedimenti, il Decreto Sicurezza bis voluto dalla Lega e il Decreto Famiglia voluto dai 5 stelle. “Salvini è visto come un pericolo e le bombe arrivano da tutte le parti. Se sfidi il potere costituito in Italia e in Europa diventi un pericolo che in qualche modo deve essere sterilizzato”... “Pensi che a livello nazionale, ...

reportrai3 : Il sottosegretario Giancarlo #Giorgetti ha il 32% della Saints Group, una società che ha un ampio oggetto sociale,… - max87230373 : RT @HuffPostItalia: Giancarlo Giorgetti: 'Siamo paralizzati. M5S ci fa opposizione, Conte sta con loro' - HuffPostItalia : Giancarlo Giorgetti: 'Siamo paralizzati. M5S ci fa opposizione, Conte sta con loro' -