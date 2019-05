Cosa c’è nel decreto sicurezza bis di Matteo Salvini

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ilbis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. A partire dalla norma con cui si introducono multe da 10mila a 50mila euro per chi soccorre migranti, sbarcando poi sulle coste italiane. Inoltre, “in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100”, si può arrivare anche alla confisca della nave. Una stretta rivolta soprattutto alle Ong, quindi, riportata nella bozza delapprodato in Consiglio dei ministri. Nel testo ci sono state alcune modifiche e sono state escluse dalle sanzioni le navi “militari o in servizio governativo non commerciale”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...