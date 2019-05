Colti in flagrante mentre tentano di forzare casa | due ladri in arresto

romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Roma – Li hanno trovaticercavano di far uscire la serratura di una porta blindata di un appartamento del Nuovo Salario, a Roma. Ad intervenire 2 pattuglie della Polizia di Stato che hanno poi arrestato i due georgiani di 23 e 25 anni. La segnalazione e’ giunta al 112Nue alle 4.30 e gli equipaggi del Reparto Volanti e del commissariato Villa Glori, guidati dalla sala operativa della Questura, in breve sono giunti sul luogo del reato, riuscendo cosi’ a cogliere i 2sul fatto. Gli agenti hanno poi perquisito i 2 fermati trovando una serie di grimaldelli, delle chiavi inglesi, uno spray lubrificante e una lastra di plastica dura. Dopo l’identificazione i 2 georgiani sono stati arrestati e questa mattina compariranno davanti al giudice del Tribunale di Roma. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. L'articoloindi ...

