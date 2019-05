Bleeding Edge | la nuova IP di Ninja Theory | verrà presentata all' E3?

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019), studio acquisito da Microsoft lo scorso anno, potrebbe essere pronto a mostrare il suo nuovo progetto, almeno secondo quanto ha riportato il leaker che ha svelato la line-up di Xbox all'E3.Dal leak, oltre ad Halo Infinite, Gears of War 5, il nuovo Fable e tanti altri titoli, uno degli annunci che si terrà alla kermesse losangelina riguarda proprio laIP diovvero. Il gioco, come riporta Play Crazy Game, viene descritto come un "nuovo sci-fi cross-gen per PC, Xbox One ed Xbox Scarlett". Sfortunatamente ulteriori dettagli non sono noti, se non che il progetto sarebbe in via di sviluppo da sei anni e l'uscita è programmata per il 2020.Leggi altro...

