Viminale replica all' Onu | Dl Sicurezza bis necessario | urgente e ineccepibile

"Tweet rimosso? Trenta non è informata - faccia il ministro". La Difesa replica a Salvini : "Non usi il Viminale per campagna elettorale" : Un tweet per complimentarsi con la Marina militare per aver difeso dei pescherecci italiani che rischiavano di essere sequestrati dai libici, poi la smentita. E l’attacco del Viminale che chiede alla sua collega Elisabetta Trenta di informarsi meglio. La svista della Difesa si trasforma in un ennesimo terreno di scontro tra alleati di governo.Il post in questione era stato pubblicato sul profilo Twitter del Ministero della Difesa: ...