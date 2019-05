Maltempo | nel Bolognese 80 interventi dei Vvf per allagamenti

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “A rischio la raccolta di miele nel 2019” : Il Maltempo che, nei giorni scorsi, si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna mette in seria difficolta’ l’apicoltura regionale con la “produzione del miele di acacia” sostanzialmente “persa”. A lanciare l’allarme e’ la Coldiretti Emiliano-romagnola secondo cui “l’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente ...

Maltempo e agricoltura : crisi nel Materano - vertice in Prefettura : Una riunione presso la Prefettura di Matera è stata dedicata alla situazione dell’agricoltura per esaminare i danni provocati dal Maltempo, a cominciare dall’ultima violenta grandinata del 12 maggio, ed altri aspetti critici quali i costi elevati di produzione che non trovano adeguata remunerazione sul mercato. Il prefetto Demetrio Martino ha incontrato i rappresentanti del Comitato ”Agricoltori Uniti” e il presidente ...

Il Maltempo non da tregua - nel week end ancora freddo pioggia e neve : Roma - E' davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio, da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l'Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l'inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle ...

Meteo Italia : Maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Maltempo Marche : rientrata l’emergenza nell’Alta Valle del Potenza : Emergenza rientrata nell’Alta Valle del Potenza dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi che avevano costretto il Comune di Fiuminata a chiedere l’aiuto dei volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile di diverse realta’ territoriali interessate in maniera minore dall’ondata di Maltempo. Da San Severino Marche e’ stato inviato un mezzo fuoristrada con agganciata un’idrovora grazie alla quale sono ...

Maltempo Brindisi - coppia di anziani sommersi dall’acqua nel sottopasso : salvi : Una coppia di anziani bloccata nel sottopasso, sommersa dall’acqua di un forte temporale che era arrivata fino all’altezza ai finestrini della loro automobile, è stata salvata nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. La pattuglia della Stazione, avvisata dalla centrale operativa del Comando provinciale, a sua volta attivata da una segnalazione di un cittadino, è intervenuta sul ...

Maltempo Brindisi - marito e moglie intrappolati nel sottopassaggio allagato dalla pioggia : Una coppia di coniugi è rimasta intrappolata in un sottopassaggio a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a causa di un violento e improvviso acquazzone. I carabinieri sono riusciti a salvarli e sono arrivati al pronto soccorso con un principio di ipotermia. Disagi in tutta la Puglia a causa del Maltempo.

Maltempo - Coldiretti Lombardia : danni per 2 - 5 milioni nelle campagne : In Lombardia l’ultima ondata di Maltempo ha provocato nelle campagne danni per almeno 2,5 milioni di euro: è il primo bilancio di Coldiretti regionale, elaborato sulla base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra le zone più colpite c’è la provincia di Brescia dove pioggia e forte vento hanno allagato campi, sradicato alberi, compromesso terreni per l’alimentazione degli animali, scoperchiato stalle e ...

Maltempo Sicilia : pioggia e vento forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - La pioggia di maggio - che secondo le previsioni meteo dovrebbe continuare fino a fine mese - invade le campagne e una delle conseguenze è il ritardo di un mese della semina del mais. Un danno che va a stravolgere i ritmi di una coltura che negli ultimi anni sta già af

Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais (2) : (AdnKronos) - Primavera piovosa, ritardi della semina di mais e soia e fenomeni di asfissia delle pianticelle nei campi. “Le colture che vanno seminate a primavera sono soia e mais – precisa Sergio Magoga, vice direttore Confagricoltura Venezia. - I pochi agricoltori che avevano seminato il mais tra

Maltempo Basilicata : ingenti danni all’agricoltura nel Materano : “Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio la Basilicata e mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra Basilicata). “Soprattutto nell’area del Materano, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano ...

Meteo - Italia nella 'trappola' del Maltempo : ancora freddo e temporali : Il mese di maggio continua ad essere anomalo dal punto di vista Meteorologico, con forti precipitazioni e temperature sotto...

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...