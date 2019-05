Il Milan resta in corsa battendo 2-0 il Frosinone

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso segnano : i rossoneri restano in corsa Champions : Brivido sullo 0-0: Donnarumma para un rigore a Ciano. Poi la deviazione vincente del polacco e la punizione capolavoro dello spagnolo, il sogno europeo continua

Omofobia - stalking e minacce contro il vicino di casa : arrestato 50enne a Milano : Da due anni offese e persecuzioni. Ieri la vittima ha trovato sul pianerottolo il vicino con una sega ad arco indossando un passamontagna perché in passato l'uomo si era difeso con uno spray al peperoncino

Nove domande alla sovrintendenza di Milano su perché il Brera Modern resta chiuso : Whodunit? Il genere giallistico potrebbe essere questo. Il romanzo di Palazzo Citterio, futura sede di Brera Modern, è un romanzo milanese (italiano) che va avanti da quasi cinquant’anni, da quando lo stato lo acquisì nel 1972 e dalla prima ideazione della “Grande Brera” del geniale direttore Franco

Milano - arrestati il sindaco e il vicesindaco di Legnano per corruzione elettorale : Un altro terremoto giudiziario si è abbattuto in Lombardia, questa volta a Legnano, comune dell'area metropolitana del capoluogo lombardo, dove nelle scorse ore sono stati arrestati il sindaco leghista, Giambattista Fratus, finito ai domiciliari, e Maurizio Cozzi, vicesindaco dello stesso comune, costui finito invece in carcere. Nell'inchiesta è stata coinvolta l'assessore alle opere pubbliche, Chiara Lazzarini: anche nei suoi confronti gli ...

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Milano : polizia arresta 4 persone alla Stazione Centrale : Milano, 13 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro persone nella Stazione Centrale di Milano nel corso del fine settimana. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato tre cittadini di origine polacca di 61, 51 e 44 anni per tentato furto in concorso. Durante un servizio anti bors

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Milano - abusata per anni dal patrigno : si confida con l'insegnante che lo fa arrestare : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce l'ennesimo episodio di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. La vicenda si è verificata nella provincia di Milano, precisamente nel comune di Melegnano, dove una ragazzina avrebbe subito abusi per diversi anni prima di riuscire a trovare il coraggio di sporgere denuncia nei confronti del patrigno. Secondo quanto riferisce Il Giornale, infatti, la denuncia è arrivata dopo che la ...

Milan - Gennaro Gattuso può restare : ribaltone - come tenersi la panchina rossonera : Forse, per Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan non è ancora finita. Certo, tutto è legato alla qualificazione in Champions League. Ma la vittoria con la Fiorentina dà concrete speranze al mister di rimanere. La voce viene rilanciata da Sport Mediaset, secondo cui l'addio di Ringhio alla panchin

Milan - Gattuso resta aggrappato alla Champions : 1-0 contro la Fiorentina - decide Calhanoglu : Il Milan non molla la presa sulla Champions League. I rossoneri rispondono all'Atalanta, vittoriosa nel pomeriggio contro il Genoa, battendo di misura la Fiorentina con una capocciata di Calhanoglu e restando in scia alla Dea, avanti tre punti. Il Diavolo, adesso a una sola lunghezza dall'Inter, att

La Champions resta viva per il Milan - basta Calhanoglu per battere la Fiorentina : In un clima di contestazione, i rossoneri vincono al Franchi contro l'ex Montella e si portano a un punto dall'Inter (lunedì col Chievo) e a tre dall'Atalanta

Milano : spaccia droga nella sua edicola - arrestato : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Utilizzava la sua edicola in zona Lambrate, a Milano, per spacciare droga. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo aver monitorato l'edicola, gli agenti hanno controllato e perquisito il titolar