Gdf a bordo Sea Watch: nave sequestrata

SkyTG24 : #UltimOra Migranti, Gdf a bordo della Sea Watch, nave sequestrata #canale50 - NiMartina : RT @vitocontesi: #Gdf a bordo #Ong #SeaWatch3 nave sequestrata....ora sicuro il carico di #risorse verrà sbarcato a #Lampedusa e una Settim… - Corriere : Sea Watch sequestrata dalla GdF: i 47 migranti potranno scendere -

La Guardia di Finanza sta sequstrando la Sea3, ladell'Ong tedesca ancorata alla fonda a sud del porto di Lampedusa, con 47 migranti a. Le Fiamme Gialle sono salite aper un'attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno alla denuncia dell' equipaggio all' autorità giudiziaria. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua a negare lo sbarco da quellafuorilegge",dicono fonti del Viminale,"Salvini si aspetta provvedimenti per il comandante".(Di domenica 19 maggio 2019)