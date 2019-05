huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Un milione le domande per il reddito di cittadinanza, un miliardo il risparmio rispetto a quanto stanziato. Che farne? Prima che finisca in un capitolo di spesa diverso, ecco una proposta semplice e chiara: li diamo ai minori e agli stranieri. Tra il 2005 e il 2017 la povertà tra i minori è triplicata (stabile, invece, tra gli over65), col risultato che 1 povero su 4 è minorenne, di fatto un impoverimento delle famiglie con più figli. Oggi anche la Cgia di Mestre rafforza il dato calcolando che il rischio di povertà degli under 16 è nettamente superiore a quello degli over 65: i minori in condizioni di deprivazione economica è del 31,5% contro una media Ue del 22%. Purtroppo la spesa per la protezione sociale è troppo sbilanciata sulle pensioni.L’altra fonte di povertà è costituita dagli stranieri. A fronte ...

HuffPostItalia : Fratellini (e sorelline) d'Italia - azacchini : LINDA è una tenera cucciola di circa 3,5 mesi, è stata abbandonata insieme ai fratellini e sorelline e sarà una fut… - azacchini : LINDA è una tenera cucciola di circa 3,5 mesi, è stata abbandonata insieme ai fratellini e sorelline e sarà una fut… -