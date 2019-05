Ecco la rivincita del Medioevo | Noi | felici di essere tardolatini

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Andrea Cuomo In 2mila all'adunata di "Feudalesimo e libertà", nostalgici in costume tra folklore e storia: "L'oscurantismo? È oggi" nostro inviato a Trezzo sull'Adda (Milano) Ilè un posto molto confortevole con una doppio malto in una mano e l'iPhone nell'altra e la Golf nel parcheggio. Magari quei calzari di pelle non sono esattamente delle Geox e pure la cotta di maglia non è in nessuna collezione primavera-estate ma tanto l'estate è lontana e a quanto pare anche la primavera, quindi bene così. Qui a Trezzo sull'Adda, nel contado brianzolo, si celebra la quarta adunata di Feudalesimo e Libertà, una pagina Facebook nata qualche anno fa come risposta un po' scherzosa e un po' no all'oscurantismo contemporaneo, proponendo come rifugio un mondo arcaico e maschilista, che per linguaggio adotta un tardolatino che viene parlato correntemente anche da chi a scuola la ...

