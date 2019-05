Djokovic ha fatto 13 | come le partite in cui ha salvato match point E non è record

agi

(Di domenica 19 maggio 2019) Chissà perché righe, net, ace, palle-break, vincenti e, soprattutto,, sono sempre a favore del campione e del giocatore più in forma. Non a caso, l'uomo forte del momento, Novak Djokovic, numero 1 del mondo e titolare degli ultimi tre tornei dello Slam, Wimbledon e Us Open 2018 ed Australian 2019, ha appenanei quarti degli Internazionali d'Italia di Roma duesuperando il durissimo test-Del Potro. Sulla scia dei duesalvati da Roger Federer in due tornei consecutivi, la settimana scorsa a Madrid contro Monfils e giovedì contro Coric. La storia si ripete, ed aumenta la distanza fra i Fab Four e gli altri. Del resto, Nole, il campione di gomma dà la caccia alla storia, e quindi ad aggiudicarsi tutti i 4 Slam nella stessa stagione per eguagliare i soli Budge e Laver (che c'è riuscito due volte). Ed entra nel guinness dei primati anche per ...

