Un Tweet di Dino Crisis suggerisce ai fan che qualcosa è in arrivo all' E3

(Di sabato 18 maggio 2019) Mentre la kermesse losangelina si fa più vicina si infittiscono anche gli annunci riguardo a titoli in, è questo il caso diriporta Unilad.Come possiamo vedere, Capcom ha avuto un anno ricco di uscite importanti e gradite dal pubblico. Ebbene sembrerebbe che in occasione dell'E3 2019 vi sarà un annuncio anche di. Non ci è dato sapere se si tratta di un altro remake, sulla scia di quanto fatto con Resident Evil, oppure magari di un nuovo capitolo della storica saga.La voce riguardo un possibile ritorno diarriva niente meno che dal profilo ufficiale Twitter di GameStop.Leggi altro...

