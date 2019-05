“Omaggio” | il feudalesimo in una parola insospettabile

fanpage

(Di sabato 18 maggio 2019) Campioni omaggio come se piovessero, se ne compri due il terzo è in omaggio: ma non facciamoci sfuggire che l'omaggio nasce nel medioevo, raccontandoci il momento rituale della concessione del feudo. Che non era proprio il piccolo dono che conosciamo oggi per 'omaggio', anzi, non era proprio un dono.